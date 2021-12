Tóch carnaval in de zomer: Prinsenbeek verplaatst optochten naar juni

Eén van de vele wagens waaraan zo lang is gebouwd en die niet tijdens een optocht konden worden getoond (foto: CV De Dwarsliggers).

De carnavalsoptochten in Boemeldonck (Prinsenbeek) worden verplaatst naar de zomer. De optochten worden verplaatst van februari naar juni, in het weekend van Pinksteren. Dat heeft de organisatie besloten in overleg met alle deelnemers en de gemeente Breda. Ook andere activiteiten worden verplaatst.

De carnavalsvereniging BAK van Boemeldonck wilde niet langer afwachten wat er deze carnaval wel of niet aan activiteiten georganiseerd kan worden. "Twee jaar geleden hadden we het probleem met de storm," vertelt secretaris Robbert Janssen, "en vorig jaar had iedereen door corona hetzelfde probleem. Maar we wilden niet nog een jaar overslaan. En we dachten: we moeten nú iets doen, anders gaan jonge clubs afhaken."

"Het is pas simpel als je het ziet."

En dus werd er creatief gedacht, héél creatief. "Vorige week hadden we een uitgebreide sessie, met vijftig tot zestig man van alle clubs", vertelt Robbert. "Een expositie is toen besproken, maar dat wilden veel clubs niet. Uitstellen was toen wel een optie." Maar uitstellen naar de zomer is wel een heel eind weg. "Halfvasten werd eerst genoemd, maar dat is pas drie weken na carnaval. Dan heb je nog geen zekerheid. Toen dachten we aan Hemelvaart of Pinksteren, omdat je dan een lang weekend hebt. Dat is handig met opbouwen en afbreken." Omdat er met Hemelvaart al een ander festival gepland stond, is het Pinksteren geworden. Het klinkt niet eens onlogisch. "Ja, het is pas simpel als je het ziet", lacht Robbert.

"Het is niet het gewenste scenario. Maar niemand wil géén carnaval."

Al is de vereniging blij met de gevonden oplossing, het blijft een noodgreep. "Het is absoluut niet het gewenste scenario. Maar niemand wil géén carnaval. Dat wil niemand meer meemaken. Dus dan maar zo." En het gaat niet alleen om de Grote Optocht en de Kinderoptocht die verplaatst worden. "We laten eigenlijk het seizoen later op gang komen", legt Robbert uit. "De bakzittingen zijn bijvoorbeeld altijd heel populair. Die houden we normaal gesproken half januari. Maar we kunnen nu al wel zien dat we half januari niet met 350 man in een zaaltje kunnen zitten."

"We willen het gewoon levend houden."