Brabanders niet te spreken over carnaval in zomer: 'Wereld is gek geworden'

Veel Brabanders zijn niet te spreken over het idee om carnaval te verplaatsen van de winter naar de zomer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meent namelijk dat we moeten overwegen om onze gewoontes aan te passen als corona jaarlijks terugkeert. Het carnavalsfeest zou hier een voorbeeld van kunnen zijn. Maar niet als het aan de Brabanders ligt.

Onder meer een carnavalsartiest en de prins Carnaval van Oosterhout reageerden donderdagochtend tegenover Omroep Brabant dat carnaval in de zomer best eens zou kunnen lukken. Maar reageerders op sociale media denken daar heel anders over. Zo wordt alleen al de berichtgeving hierover niet in dank afgenomen: "Omroep Brabant schaam je diep", zo schrijft Bart.

"Het is niet zomaar een paar dagen carnaval, het heeft met het geloof te maken, dus kan nooit of te nimmer veranderd worden", schrijft Sandra. Dat vindt Annelieke ook: "Voor de traditionele carnavalsvierder is dat niet los te zien."

Verder regent het boze reacties op Facebook, Instagram en Twitter. Veruit de meeste mensen vinden het verplaatsen van carnaval absoluut niet kunnen, omdat het een religieus feest is. Carnaval is namelijk veertig dagen voor Pasen en met het feest wordt het begin van het vasten gemarkeerd.

Bij sommigen maakt het idee van carnaval in de zomer wat nog meer emotie los. "Serieus!!!! Heel de wereld is gek geworden, man man man", schrijft Jolanda. Ook Frank is het er niet mee eens: "De afbraak van onze cultuur wordt in sneltreinvaart voortgezet".

Er zijn ook mensen die carnaval in de zomer wel zien zitten, vooral omdat het dan niet zo koud is buiten. Zo zijn Robin en Marie-Thérèse blij dat ze dan buiten niet meer hoeven te koukleumen. Ook Ralph ziet het positief in: "Meeste carnavalspakjes zijn toch meer zomers."

Remco zou graag zien dat we zo min mogelijk activiteiten in de winter hebben: "Kunnen we niet gewoon alles in de zomer plannen?" Regien had dit idee al veel eerder willen opperen: "Ik heb nooit gesnapt wat er leuk is aan carnaval in de koudste maand van 't jaar. In de zomer is dat allemaal toch veel gezelliger?"

En dan zijn er nog de mensen die er maar het beste van proberen te maken. "Alles beter dan weer niet vieren", schrijft Mandy. Jolanda is van mening dat alles went, dus ook carnaval in de zomer. Ook Sander kan zich er wel bij neerleggen: "Als de keuze zomercarnaval of geen carnaval is, dan is de keuze natuurlijk makkelijk."

LEES OOK:

Carnaval in zomer? 'Wennen, maar hebben voor grotere aanpassingen gestaan'

Carnaval in de zomer is nooit een succes geweest, blijkt uit geschiedenis