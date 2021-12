Heini ging sporten in België en dat werd hem bepaald niet in dank afgenomen

Heini was niet welkom bij de fitnessschool in Kalmthout (foto: Heini van Raemdonck).

Heini van Raemdonck (57) is een Belg maar woont al bijna zijn hele leven in Putte, net in Nederland. Een uurtje fitnessen in Kalmthout aan de Belgische kant van de grens leverde hem een boos telefoontje op van de sportschooleigenaar, die Nederlandse leden vanwege corona de toegang weigert. Heini is verbijsterd: "Ik vind het niet normaal dat je mensen uit een ander land gaat uitsluiten."

Heini woont al sinds zijn vierde in Putte in de gemeente Woensdrecht. Hij voelt zich in beide landen thuis. Bijna dagelijks wipt hij op en neer van Nederland naar België, ook voor zijn werk bij een baggerbedrijf in Antwerpen.

"Af en toe word ik een beetje tureluurs van die verschillende coronaregels."

Sinds de pandemie is het allemaal wat ingewikkelder geworden. "Het is een kwestie van de coronaregels goed in de gaten houden", zegt hij. "Ieder land heeft z'n eigen voorschriften en het wisselt ook vaak. Af en toe word ik er een beetje tureluurs van." Momenteel zijn de coronamaatregelen in ons land een stuk strenger dan bij die Belgen. Nederland zit grotendeels op slot door de lockdown, maar bij onze zuiderburen zijn de winkels en cafés wel open. Ook de sportscholen draaien gewoon door. Vorige week riepen premier Rutte en de gouverneur van Antwerpen Nederlanders op om vooral niet naar België te gaan. Heini - een fervent marathonloper en sporter - besloot vrijdag toch een uurtje te gaan fitnessen bij Anytime Fitness in Kalmthout, ongeveer een kwartiertje bij zijn huis vandaan. "Ik ben al een hele tijd lid en sport normaal bij de locatie in Hoogerheide", vertelt hij.

"Met dat internationaal lidmaatschap kan ik overal ter wereld sporten."

"Het mooie is dat ze bij de fitnessclub een internationaal lidmaatschap hanteren. Ze zitten overal ter wereld en dat betekent dat ik altijd kan sporten, zelfs als ik op vakantie ben in Mexico, Amerika of Italië." Bij de sportschool aangekomen moest Heini zijn QR-code scannen bij een apparaat, waarna hij naar binnen kon. De eigenaar was op dat moment niet aanwezig. "Ik heb gewoon gesport, maar zag aan de muur wel papiertjes hangen met daarop 'Niet toegestaan voor mensen uit Nederland'. Ik dacht bij mezelf: ik heb de Belgische nationaliteit en waarom zou ik hier niet mogen trainen, wat maakt dat nou uit?"

"Hij was ongemanierd en vroeg of ik soms niet kon lezen."

Nadat Heini zich in het zweet had gewerkt, stapte hij weer naar buiten. "Toen kreeg ik een furieus telefoontje van de eigenaar. Of ik soms niet kon lezen en waarom ik dacht de regels niet voor mij van toepassing waren. Hij was zo kwaad, ik kwam er gewoon niet tussen. Het was heel ongemanierd en onbeschoft." Alleen mensen die in Kalmthout ingeschreven staan, mogen bij de sportschool komen trainen. "Ik vind het niet normaal dat je mensen uit een ander land gaat uitsluiten. In principe mag dat helemaal niet, want er is geen nationale wet in België dat Nederlanders niet meer de grens over mogen." Heini is zo ontdaan door de onvriendelijke manier van communiceren dat hij zijn lidmaatschap bij de sportclub heeft opgezegd. "Ik ga wel fitnessen bij een andere sportschool als ze hier in Nederland weer open zijn", zegt hij.

"Het kan zomaar heel druk worden, waardoor we de deuren moeten sluiten."

Kim Brouns, woordvoerster van Anytime Fitness Benelux, laat in een reactie weten: "De kans bestaat dat de Belgische clubs zich door de grote toestroom van Nederlandse sporters niet aan de coronaregels kunnen houden. Het zou zomaar heel druk kunnen worden, waarmee het risico bestaat dat de Belgische clubs de deuren moeten sluiten." "Net zoals ze nu in Antwerpen zeggen, kom hier alsjeblieft niet massaal shoppen of gebruik maken van onze horeca, doen wij die oproep nu ook", aldus de woordvoerster. "We begrijpen dat mensen graag willen sporten, maar niet als het ten koste gaan van sportclubs die nu nog gewoon open zijn."