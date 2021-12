Man met 34 paspoorten krijgt 30 maanden celstraf

Marechaussee op Eindhoven Airport (archieffoto: Koninklijke Marechaussee)

Een 42-jarige man uit Syrië is voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden. De rechter vindt dat de voorbereiding van mensensmokkel is bewezen. Toen de man in september werd gecontroleerd op Eindhoven Airport had hij 34 paspoorten en identiteitsbewijzen op zak die niet van hem waren. De celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.