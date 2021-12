9000 euro binnen om uitgebrande wielerbus Club Diana te restaureren

De inzamelingsactie voor de uitgebrande wielerbus van Club Diana gaat als een trein. In amper twee dagen is al meer dan 9000 euro gestort door de vele fans die de iconische bus een warm wielerhart toedragen. De initiatiefnemers denken met 20.000 euro de bus te kunnen herstellen en weer aan de praat te krijgen.

Tijdens de kerstnacht brandde de fameuze wielerbus uit. De bus stond geparkeerd op een akker langs de A16 bij Breda. De allereerste verzorgingsbus in het wielerpeloton was met de schaars geklede vrouwen op de zijkant een echte blikvanger. Het was ook een voorloper voor de verzorgingsbussen van de huidige professionele wielerploegen.

Zowel lokaal, landelijk als internationaal is veel aandacht voor de beschadigde wielerbus. "De belangstelling vanuit de wielerwereld doet ons goed. We krijgen veel positieve reacties." Het waren drukke dagen voor de voormalig ploegleider die zich tegenwoordig bezighoudt met het opleiden van jonge talentvolle wielrenners.

De Engelse dubbeldekker is vermoedelijk in brand gestoken. Veel fans en oud-wielrenners reageerden boos op social media. "Dinsdag is de bus met een tractor van het land gehaald en gesleept naar iemand die de motor gaat herstellen. We zijn ook in contact met Engeland voor andere onderdelen van de bus, maar dat valt nog niet mee."

De dubbeldekker is eigendom van de wielerfamilie Siemons, eigenaren van Club Diana. "Ze hebben ons al duizend keer bedankt dat we deze actie op touw hebben gezet. Ze waarderen het voor 200 procent", zegt Kuijlen. Samen met oud-chauffeur Henk Keller en documentairemaker Bas Steman is Kuijlen de drijvende kracht achter deze inzamelingsactie.