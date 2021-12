Veel klachten over vuurwerkoverlast: 'Steeds zwaardere bommen'

Vuurwerkafval in Moergestel. Een vernielde prullenbak in het Beatrixpark in Den Bosch. Volgende Vorige 1/2 Vuurwerkafval in Moergestel.

Er zijn bij Omroep Brabant vele tientallen mails binnen gekomen na de oproep om vuurwerkoverlast te melden. Vooral in Tilburg en Eindhoven wordt veel overlast ervaren. Maar ook in de kleinere plaatsen wordt flink geknald, zo blijkt uit de reacties.

Met onze oproep willen we een beeld krijgen van de vuurwerkoverlast in onze provincie, zo kort voor de jaarwisseling. Tilburg en Eindhoven springen er tot dusverre uit. José woont in de Mozartflat in Tilburg. Zij schrijft: “Ik merk dat er steeds zwaardere bommen worden afgestoken. Overdag valt het wel mee, maar ’s avonds tussen 23.00 en 01.00 uur wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Soms staan de ramen te trillen in de sponningen. Vannacht was het weer prijs. Zo’n zware bom had ik nog nooit gehoord.”

Een vernielde prullenbak in het Beatrixpark in Den Bosch.

Miranda woont in de Bennekel in Eindhoven. Zij constateert dat de overlast in de buurt al weken duurt. “De prullenbakken en deelscooters moeten er aan geloven. Iedere dag weer, vooral in de avonduren. Ik heb wel een idee wie het zijn en heb ook geprobeerd met deze groep in gesprek te gaan. Maar ik krijg alleen maar een grote mond terug.”

"Ze steken wat af en rennen dan weg."

Ook Frans uit Bergen op Zoom laat weten dat de overlast al eerder begon, in november. “Vooral rond het winkelcentrum aan de Antwerpsestraatweg, tot een uur of drie ’s nachts. Ze steken wat af en rennen dan snel weg. Ik had verwacht dat het rond kerst wel rustig zou zijn. Maar nee hoor, toen ging het pas echt los.”

Een opgeblazen prullenbak achter de Meanderflats in Den Bosch.

Maar niet alleen in de grote steden gaat het los. Ook in de dorpen wordt overlast ervaren. Zo schrijft Piet uit Liempde: “We hebben er vooral ’s nachts last van, om een uur twee. Dit duurt nu al een paar dagen. Ik vraag me af wat ouders bezielt om hun kinderen zo laat nog de straat op te laten gaan.” In de wijk Hofakker in Moergestel vond Daniëlle recent vuurwerkafval. “Van zwaar vuurwerk dat waarschijnlijk in heel Moergestel te horen en zien was”, schrijft ze in haar mail. Jois stuurde een foto op van een opgeblazen brievenbus in de Mozartlaan in Heesch. “Delen van de brievenbus lagen dertig meter verderop. Dit gebeurde afgelopen nacht”, laat hij weten.

Een opgeblazen brievenbus.

En Hanneke uit Cuijk schrijft: “In de buurt van een speelveldje aan de Heggerank en Kattedoorn worden al weken elke nacht vuurwerkbommen afgestoken. Tegen twaalf uur lig je dan stijf in je bed.” Ook vanuit Best krijgen we diverse mails. Een van die mails is van Babeth. Zij stuurde een foto door van een opgeblazen vuilnisbak. "De overlast van zwaar vuurwerk is toegenomen in mijn beleving. Een medewerker van de gemeente die de troep kwam opruimen gaf aan dat dit de zoveelste melding was. Om moedeloos van te worden."