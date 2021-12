Veel vuurwerkoverlast kort voor jaarwisseling: meld het bij Omroep Brabant

Kort voor de jaarwisseling is er ondanks het vuurwerkverbod toch sprake van veel vuurwerkoverlast. Dit blijkt uit de poll op onze site. Omroep Brabant is op zoek naar plekken waar nu flinke overlast is.

In de aanloop naar oud en nieuw zoeken we naar een paar plekken in onze provincie waar overlast wordt ervaren door vuurwerk.

Dit willen we graag van je weten:

Zijn er de afgelopen dagen vernielingen aangericht met vuurwerk en heb je daar beeldmateriaal (foto's en/of video's) van? Zijn er bepaalde plekken in jouw buurt waar het dagelijks raak is? Welke plekken zijn dat en op welk tijdstip ervaar je de overlast? Heb je een idee door wie de vuurwerkoverlast wordt veroorzaakt? Kun je aangeven of de overlast meer of minder is dan vorig jaar? Kun je dat toelichten?

Je kunt je antwoorden mailen naar ons. Wil je ook je telefoonnummer in die mail achterlaten? Dan kunnen we je bereiken als we meer informatie willen of als we langs willen komen.

Wij bekijken alle mails en we besteden donderdag aandacht aan een aantal van de inzendingen.