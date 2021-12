Langere treinen richting België door extreme drukte: 'Noodzakelijk kwaad'

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS zet langere treinen in tussen Nederland en België. De treinen tussen Roosendaal en het Belgische Puurs hebben daardoor een dubbele capaciteit. De NMBS doet dit vanwege de drukte door Nederlanders die naar België gaan. "Het is niet normaal."

Ondanks het advies om vooral niet met de trein naar België te reizen, zien ze op het station in Roosendaal al dagenlang drommen mensen in- en uitstappen. “Het is niet normaal”, zegt een NS-medewerker op het station van Roosendaal, waar een stoptrein richting de Belgische toeristenpleister vertrekt. Een veel langere reistijd dan bijvoorbeeld via Breda, maar veel dagjesmensen hebben het er kennelijk voor over.

'Extra reizigers niet de bedoeling’

De extra lange treinen zijn een noodzakelijk kwaad, aldus een woordvoerder van de NMBS. “Sinds maandag is het zeer druk, vooral richting Antwerpen. Het was, ondanks het advies van de NS, een veiligheidsmaatregel die we wel moesten nemen. Niet alleen voor de dagjesmensen die gaan shoppen, maar ook voor degenen die de trein nemen voor hun werk. Het is dus zeker niet de bedoeling dat we hiermee nog meer reizigers gaan aantrekken, al zal de druk de komende dagen wel aanhouden.”

‘Je moet toch wat?

De toestroom van Nederlanders krijgt sowieso veel aandacht in Belgische media. De krant Gazet van Antwerpen vroeg lezers om hun mening over de dagjesmensen, wat gemengde reacties opleverde. De ene lezer schrijft dat de grenzen dicht moeten, terwijl een ander zegt 'het mag, dus niet zeuren'.

Ook de dagjesmensen die woensdagavond in Roosendaal uit- of overstappen, hebben grotendeels geen enkele boodschap aan het negatieve reisadvies. “Of het slim was om naar Antwerpen te gaan? Nee, maar ja, je moet toch wat", reageert een vrouw. Een ander echtpaar heeft evenmin spijt van de trip. “Voor de rest doen we alles wel verstandig.”

LEES OOK: Dagjesmensen massaal naar België, tjokvolle trein en files op snelwegen