Dagjesmensen massaal naar België, tjokvolle trein en files op snelwegen

Veel Brabanders lijken de oproep van premier Rutte om niet naar België te gaan, niet op te volgen. Op station Breda was het rond het middaguur zo druk met reizigers die naar België wilden, dat niet iedereen in de trein paste.

Reiziger Jan Baanstra maakte foto’s van de drukte. Hij noemt het gênant. "Ik heb het nog nooit zo druk gezien, met mensen die die kant op wilden. De intercity zat stampvol, reizigers werden doorverwezen naar de trein naar Roosendaal maar ook die was druk. Er was geen beginnen aan. Het paste niet eens op de perrons, mensen stonden zelfs in de hal te wachten”, zegt hij over de drukte rond 12.00 uur.

Dagjesmensen

Het waren volgens hem geen noodzakelijke reizen voor werk of studie. “Nee, echt dagjesmensen. Veel groepjes jongeren. Er stonden zelfs beveiligers om te zorgen dat er niet teveel mensen de trein in gingen.” Ook werd opgeroepen dat mensen niet meer in mochten stappen, omdat de trein vol was, blijkt uit geluidsopnames.

Een woordvoerder van NS, bevestigt dat het vandaag inderdaad drukker is dan normaal, in de trein naar Antwerpen. “We denken dat het dagjesmensen zijn. We kunnen mensen ook niet tegenhouden, als ze daarheen willen om te winkelen. Wel was er vanochtend één trein uitgevallen, dus het kan ook daardoor extra druk geweest zijn.”

Auto

Ook op de snelwegen richting de Belgische grens stonden maandagochtend files, meldt de ANWB op Twitter. Op de A27 richting Breda en op de A58 van en naar Tilburg was het druk.

Een woordvoerder van de ANWB geeft aan dat andere jaren in deze periode ook Duitsland populair is om te bezoeken. Maar dit jaar is het op de wegen naar het oosten niet opvallend druk.

Rutte riep vorige week op niet naar België of Duitsland toe te gaan om te shoppen. Ook de gouverneur van Antwerpen vroeg de grens niet over te steken. Lang niet iedereen geeft daaraan gehoor, zo blijkt op deze maandag na kerst.

De ANWB meldt de files via Twitter: