Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 'Corona hakt er soms zo in dat mensen niet meer zelfstandig functioneren'

Het zijn pittige nachtdiensten voor Charlotte van Doorn. Ze is verpleegkundige op de corona-afdeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De patiënten waar ze voor zorgt zijn heel ziek. "Soms heeft iemand vorige week nog auto gereden, maar als ze ontslagen worden moeten ze naar het verzorgingshuis."

De vierde coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houdt een aantal van hen een videodagboek bij. De ene patiënt heeft corona én hartproblemen. De ander heeft corona en is dementerend en daardoor erg onrustig. Veel van de patiënten van Charlotte hebben niet alleen te kampen met corona, maar hebben het ook geestelijk moeilijk, vertelt ze. En dat vraagt veel. "Geduld is dan een schone zaak. Want dan wil je naar de ene patiënt, maar dan vraagt de andere patiënt weer aandacht die we dan niet meteen kunnen bieden."

"Het is dweilen met de kraan open."

Dat zorgt weer voor stress bij die patiënt die dan onrustig wordt, soms plukkerig wordt. En dan het infuus eruit trekt of het katheter. Dat moeten we dan weer opnieuw erin zetten... het is dweilen met de kraan open." De verpleegkundige heeft veel begrip voor de situatie van haar patiënten. Maar dat maakt het niet gemakkelijker. "Ze hebben rust en structuur nodig, En wij komen telkens met mondkapjes en plastic schortjes in- en uitlopen. En niet alleen wij, dan weer een diëtiste, een transferverpleegkundige, of een arts-assistent of supervisor. Soms nog een fysiotherapeut. Eigenlijk helemaal niet gek dat mensen dan overprikkeld raken en moe zijn."

"Die patiënt houdt hier een bedje bezet terwijl dat eigenlijk niet nodig is."