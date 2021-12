Coronanieuws: Zeeland volgt Limburg op als grootste coronabrandhaard

05.44

Voor het eerst sinds eind september is Limburg niet de grootste brandhaard voor het coronavirus in Nederland. Zeeland is de nieuwe koploper geworden. De snelle verspreiding van de omikronvariant in Nederland is nog niet terug te zien op de wekelijkse coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In elke provincie daalt het aantal positieve tests ten opzichte van de kaart van vorige week. Toch blijft het hele land voor de zevende week op rij op donkerrood staan. Dat is de hoogste waarschuwingskleur.