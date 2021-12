Dorpswinkeltje gaat na 20 jaar dicht: 'Door corona kopen mensen online'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Laatste winkeltje van Helenaveen dicht: 'Knoop in de maag'

Twintig jaar lang runde een grote groep vrijwilligers een dorpswinkeltje in Helenaveen. De Peelbascule was de trots van het dorp. Je kon er altijd terecht voor een krop sla of een pak hagelslag. Maar het winkeltje is donderdag voor het laatst open. Er werd te weinig omzet gemaakt.

De Peelbascule kan de gevolgen van de coronapandemie niet meer aan, hoewel het voor de crisis ook al buffelen was. "Toen we het besluit hadden genomen, hadden we de dag erna allemaal een knoop in onze maag", zegt Michiel Penninx, voorzitter van het bestuur. "Heel veel mensen gingen online bestellen door corona", zegt Penninx. "En we zijn er niet in geslaagd die klanten terug te krijgen naar de winkel. We hebben allerlei acties en oproepen gedaan. Mensen, stimuleer de winkel, dan zorgen we ervoor dat ie voor het dorp behouden blijft."

"De dorpswinkel was ook een sociaal ontmoetingspunt."

De Peelbascule was niet alleen een dorpswinkel. Ook Post NL, Staatsbosbeheer en de VVV hadden er onderdak. Het gaat nu allemaal weg. "We houden alleen de geldautomaat over", zegt Penninx. "Maar die staat straks ook achter een gesloten deur." De vrijwilligers van de Peelbascule zijn idealistisch, ze worden niet uitbetaald voor hun werk in de winkel. "Het rendeert niet als je mensen moet uitbetalen", zegt Penninx. Het is vooral jammer voor de ouderen in het dorp. "Het was hier ook een sociaal ontmoetingspunt. Ouderen kwamen hier 3 of 4 keer in de week om koffie te drinken."

"Als de rest van het dorp niet komt, wordt het moeilijk"