Blind geweld en bedreigingen: zullen we dat achter ons laten?

Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

De spanningen rond de avondklok kwamen tot uitbarsting. Op een gewone zondagmiddag eind januari brak de hel los in het centrum van Eindhoven. Een dag later was het raak in Den Bosch. Mensen die belaagd werden, vernielingen en plunderingen. We zagen de ergste rellen in jaren. Honderden jongeren die losgingen. Met zijn allen.

Wat blijft je bij van 2021? Die vraag stellen we elkaar op deze dagen. Het was een jaar met gebeurtenissen die ons lang bezighielden. Mij in ieder geval.

Het is een buikpijnverhaal. Petje af voor deze man en zijn onvoorstelbaar moeilijke werk. Maar ik begrijp ook hoe vreselijk dit was voor de verdachten die hij volgde. Ze vertrouwden de buurman en blijven met vragen achter. Zo'n undercover is een zwaar middel om misdrijven op te sporen.

In een gewone straat in Zevenbergschen Hoek woonde een undercoveragent. Hij had als opdracht om bewijzen te verzamelen tegen zijn buurman en buurvrouw. Die waren in beeld voor cokesmokkel en witwassen. De undercover kreeg wat met de buurvrouw. Hij kwam in geestelijke nood en maakte een eind aan zijn leven.

Bijna niemand ging het om de avondklok. Een verdachte was écht demonstrant. De rest van de tientallen verdachten ging het om nieuwsgierigheid, het moment. Ze lieten zich in alle emotie en opwinding meeslepen zonder na te denken over de ernstige gevolgen. Ja, dat besef drong nu ook wel tot ze door na hun allereerste cel-ervaringen.

In hun eentje zaten de daders voor de rechter. Eentje droeg precies dezelfde kleren als bij de rellen. En dan nog ontkennen dat jij het was op die politievideo. Jaja.

Een doordeweekse avond. Ik kwam net uit de rechtbank. Een bekende van me liep door Amsterdam en stuurde een foto door van een lichaam op straat, met mensen er omheen. Ze meldde dat Peter R. de Vries daar lag, neergeschoten. Het was nog niet in het nieuws. Ik kon het niet geloven. Het greep me aan. Al gauw kwam de verschrikkelijke bevestiging.

Want 2021 zal ik me toch herinneren als een triest jaar, vanwege de gewelddadige dood van Peter R. de Vries. Na de moorden op collega en crimevlogger Martin Kok en advocaat Derk Wiersum werd er rekening gehouden met meer aanslagen vanuit de onderwereld. Maar de moord op deze BN'er veroorzaakte een nog grotere schok.

Demonstratief nestelde ik me dan maar op de stoep voor het lab. Ik kreeg wel gezelschap van vriendelijke agenten in een auto. Het leek wel alsof ze ook mij in de gaten moesten houden. Van gastvrije ondernemers in de straat, kreeg ik warme koffie. Dit waren de betere dagen. Die moet je ook hebben.

In de haven van Werkendam vond de politie een fors lab. Niemand bij politie en justitie had zin om er wat over te vertellen. Achteraf snapte ik de geheimzinnigheid: het lab was onderdeel van een keten aan labs door het hele land en het was dus een ingewikkeld onderzoek.

Ik zag dit jaar ook weer een hoop drugs. De brandweer bluste een brand in een boerderij op de grens bij Wernhout. Binnen lag een dode man, gestorven bij het brouwen van grondstoffen voor speed of crystal meth. Voor klanten in misschien wel Australië. Triest om zo te moeten sterven.

Peter R. de Vries, een pionier in de misdaadjournalistiek en voorbeeld voor velen. Iemand die actief speurde en veel voor mensen kon betekenen, kijk naar de zaak Nicky Verstappen. Om dan op zo'n treurige manier te moeten overlijden is een grote schande. Wat wilden de daders bereiken? Uit voorzorg werd in Breda al gauw zijn vriend en collega-advocaat Peter Schouten in veiligheid gebracht.

Wat ik nooit begrijp bij dit meedogenloos geweld: als je zoiets doet, dan leg je iemand het zwijgen op. Maar tegelijkertijd krijg je alle schijnwerpers op je gericht van politie en justitie. Het werkt averechts. Knap van de politie dat ze zo snel verdachten pakten. Dat verbaasde me ook dit jaar: er zijn wat mensen van straat gehaald zeg. Topcriminelen, hele misdaadorganisaties. En het einde is nog niet in zicht met die puzzel van cryptoberichten die ze nog volop leggen.

Intussen is de sfeer er dit jaar niet beter op geworden. Mensen die van alles vinden, menen dat te moeten onderstrepen door te gaan dreigen. Zowel digitaal als in het echt. Of het onmacht is of gebrek aan inlevingsvermogen, dat is lastig te zeggen. Om niks werden nietsvermoedende collega's het leven zuur gemaakt, adressen gedeeld en cameramensen werden zelfs aangevallen of bekogeld. We haalden bij Omroep Brabant onze naam van onze auto's, om nog meer gescheld en zelfs geweld te voorkomen.

Als je iets wil zeggen, doe het dan gewoon op internet. Podia genoeg. Span een rechtszaak aan. Prima. Of kom praten. Praten is ons vak. Mij kan je altijd mailen. Maar blijf met je poten van ons af. Ook van de hulpdiensten. Je zal maar eens een ambulance nodig hebben en die wordt tegengehouden door een stel idioten. Dat geldt ook voor het in een kwaad daglicht zetten en zelfs belagen van advocaten, officieren en rechters. Kappen.