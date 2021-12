Honden ontvluchten vuurwerk in dierenpensions: 'Al maanden volgeboekt'

Bij dierenvakantieboerderij De Lofert in Berlicum klinkt volop geblaf. Met zeventig honden kan er geen hond meer bij. Het dierenvakantieverblijf is al vanaf begin november volgeboekt voor de jaarwisseling. Baasjes willen hun dieren beschermen tegen het geknal van vuurwerk.

Buiten in de speelweide van De Lofert is het een gezellige boel. De honden rennen en spelen. Ze vermaken zich zo goed dat ze soms niet eens meer naar huis willen, zegt een baasje.

Rieten daken Op de landelijk gelegen vakantieboerderij even buiten het dorp hebben de dieren geen last van vuurwerk. "Hier wordt bijna geen vuurwerk afgestoken. Veel boerderijen hier hebben rieten daken en die mensen willen niet riskeren dat er brand ontstaat door vuurwerk", zegt Harvy.

"Wij krijgen nog elke dag telefoontjes met vragen of er nog plaats is, maar helaas moeten we mensen teleurstellen", zegt Harvy Schouten van het dierenpension. Sommige honden zijn doodsbang voor vuurwerk en raken soms in paniek en lopen dan weg. Want ondanks het vuurwerkverbod wordt er op veel plaatsen volop geknald.

Voor Susanne uit Oss die haar hond komt brengen, is de vakantieboerderij de ideale oplossing. "In Oss wordt flink met vuurwerk geknald. Fredje was doodsbang. Er is zelfs een keer vuurwerk naar de hond gegooid. De laatste keer was het dier zo bang dat die zijn bench amper nog uit durfde te komen", zegt Susanne.

Washok

Ook de hond van Mirella uit Druten, is doodsbang voor vuurwerk. "Boggels is onderdeel van ons gezin en dan wil je toch het beste voor hem. Vorig jaar was hij zo bang voor vuurwerk dat hij in het washok kroop en er niet meer uit kwam. Hij wilde ook niet meer eten", zegt Mirella. Ook voor haar is het dierenverblijf in Berlicum de ideale oplossing.

De komende dagen is het nog een drukte van belang op De Lofert. Maandag, als het geknal voorbij is, kunnen de honden weer terug naar hun baasjes.