Christophe van der Maat wordt staatssecretaris, Conny Helder minister

Conny Helder en Christophe van der Maat (beeld: Omroep Brabant, provincie)

Provinciebestuurder Christophe van der Maat wordt staatssecretaris van Defensie in het nieuwe kabinet Rutte IV. Van der Maat is nu nog lid van Gedeputeerde Staten in Brabant. Zorgbestuurder Conny Helder uit Den Bosch wordt de nieuwe minister van Langdurige Zorg en Sport.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door