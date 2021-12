Oliebollenbakker weer aan de slag na explosie: 'Ik kan niet anders'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Maurice Bakx staat na de explosie gewoon weer achter zijn oliebollenkraam.

Hij raakte donderdagochtend gewond door een gasexplosie, maar Maurice Bakx staat vrijdag gewoon weer oliebollen te verkopen in zijn kraam bij het Breepark in Breda. Met brandwonden en al. Eigenlijk mocht hij het ziekenhuis nog niet uit, maar Maurice ging toch: "Het is op eigen risico, daar moest ik voor tekenen. Maar ik kan niet anders. We moeten gewoon open." Collega-oliebollenbakkers zijn bijgesprongen om hem te helpen.

Bij de oliebollenkraam van Maurice was donderdagochtend een gasexplosie, nadat bij het verwarmen van de olie een steekvlam ontstond. "We hadden een nieuwe compressor gekocht, omdat we er zeker van wilden zijn dat op oudjaarsdag alles goed verloopt. Dat is de drukste dag van het jaar. Maar bij het wisselen van de fles heeft die compressor vonken gemaakt, denk ik, waardoor een steekvlam ontstond. Alle gasflessen vlogen in brand", vertelt Maurice. Hij en zijn vrouw renden de kraam uit, waarna de boel ontplofte.

"We hebben geen geld en kunnen echt niet zonder deze inkomsten."

Het echtpaar en een omstander raakten gewond en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Ik heb tweedegraads brandwonden op mijn handen, armen, gezicht en hoofd. Mijn haren zijn weg." Ook zijn vrouw heeft wat verwondingen in haar gezicht, maar die hoefde niet in het ziekenhuis te blijven. "Die omstander ligt nog wel in het ziekenhuis met een hersenschudding en grote hoofdwond." Maurice moest zelf eigenlijk ook nog een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij had namelijk rook ingeademd. Maar dat was voor de eigenaar van de kraam geen optie. "Dat gaat gewoon niet. Dit is de drukste periode van het jaar. We hebben ons hier maanden op voorbereid. We hebben geen geld en kunnen echt niet zonder deze inkomsten." Hij moest en zou dus naar huis. "Ik heb het wel besproken met het ziekenhuispersoneel, maar dat ging niet echt in goed overleg. Het is op eigen risico, daar moest ik voor tekenen", vertelt Maurice.

"We moeten morgen gewoon open."