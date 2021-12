Diverse autobranden in onrustig Veen: 'Brandweer moest stoppen met blussen'

Op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen zijn donderdagavond en -nacht zeker zes autowrakken in brand gestoken. Rond halftien stonden de eerste auto's in lichterlaaie. De branden trokken veel bekijks van met name jongeren.

Nadat de brandweer de eerste autowrakken had geblust en die werden afgevoerd, duurde het volgens een correspondent niet lang voordat twee andere auto's op het kruispunt in brand werden gestoken.

'Het was enorm druk op de kruising'

"Toen ook auto drie en vier waren getakeld, kwamen de volgende twee er weer aan. Ook deze stonden direct in vuur en vlam", laat de correspondent weten "Bij het blussen van deze auto's werd veel vuurwerk afgestoken en was het onrustig. De brandweer heeft het blussen daarop gestaakt."

Volgens de correspondent was het enorm druk op de beruchte kruising. Zeker vijfhonderd mensen stonden te kijken bij het vuurwerk en de autobranden.

Kat-en-muisspel

Het kruispunt in Veen is rond de jaarwisseling steevast het middelpunt van autobranden. Daar worden dan autowrakken naartoe gesleept die vervolgens in brand worden gestoken. Voor veel jongeren is dit traditie. In de praktijk ontaardt deze 'traditie' in een kat-en-muisspel tussen de politie en de jongeren.

Ook woensdagavond gingen op dezelfde kruising al twee auto's in vlammen op.

