Opnieuw twee autowrakken in lichterlaaie op kruising in Veen

Op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen zijn donderdagavond twee autowrakken in brand gestoken. Rond halftien stonden de auto's in lichterlaaie. De brand trok veel bekijks van met name jongeren. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

De brandweer van Wijk en Aalburg heeft het vuur geblust en bergers werden ingeschakeld om de autowrakken weg te slepen. Volgens een correspondent was het erg druk op de beruchte kruising. Zeker vijfhonderd mensen stonden te kijken bij het vuurwerk en de autobranden.

Woensdagavond gingen op dezelfde kruising ook twee auto's in vlammen op. Nadat de ene auto was uitgebrand en afgevoerd werd een uur later opnieuw een auto aangestoken.

Het kruispunt in Veen is rondom de jaarwisseling het middelpunt van autobranden. Op de kruising worden autowrakken gesleept die in brand worden gestoken. Voor de jongeren is het een traditie. In de praktijk ontaardt het in een kat-en-muisspel tussen politie en de jongeren.