112-nieuws: auto uitgebrand • rugzak met vuurwerk uit auto gegooid

08.25 Auto uitgebrand in Etten-Leur In de Vioolstraat in Etten-Leur is een auto uitgebrand. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. De politie doet daar onderzoek naar. Foto: Perry Roovers/SQ Vision

08.23 Auto tegen boom in Rijen Een auto is tegen een boom gebotst op de Flaassendijk tussen Rijen en Tilburg. De bestuurder was de macht over het stuur verloren. Het slachtoffer raakte gewond. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

07.59 Rugzak met vuurwerk uit auto gegooid In Cuijk is een rugzak met illegaal vuurwerk uit een auto gegooid. Die rugzak raakte bijna een omstander. De auto werd staande gehouden door de politie, maar ging ervandoor. Agenten konden wel het kenteken noteren. Zo kwam de politie achter het adres aan de Dassenburcht. In het huis vonden agenten ook nog illegaal vuurwerk. Het vuurwerk dat uit de auto werd gegooid (foto: politie Cuijk/Facebook).

07.51 Geen treinen tussen Eindhoven en Helmond Tussen Eindhoven en Helmond rijden geen treinen. Dit komt door een aanrijding op het spoor. Naar verwachting wordt het treinverkeer rond elf uur hervat. Er rijden snelbussen tussen Helmond en Eindhoven Centraal. Tussen Helmond Brandevoort, Helmond 't Hout, Helmond en Helmond Brouwhuis rijden taxibusjes.

06.15 Diverse autobranden in onrustig Veen Op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen zijn donderdagavond en -nacht zeker zes autowrakken in brand gestoken. De branden trokken veel bekijks van met name jongeren. "Bij het blussen van deze auto's werd veel vuurwerk afgestoken en was het onrustig", laat een correspondent weten. "De brandweer heeft het blussen daarop gestaakt." De brandweer had het druk met het blussen van de in brand gestoken autowrakken in Veen (foto: SQ Vision).

04.00 Schuurtjes beschadigd bij brand Helmond Twee schuurtjes aan de Johannes Vermeerlaan in Helmond zijn donderdagnacht flink beschadigd geraakt bij een brand. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Rond vijf uur 's nachts had de brandweer de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Wachten op privacy instellingen... De schade aan de schuurtjes in Helmond is na de brand van donderdagnacht aanzienlijk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

00.28 Fietsster gewond bij aanrijding in Oosterhout Op de kruising Ridderstraat met de Keiweg in Oosterhout is donderdag aan het eind van de avond een fietsster gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een automobilist. Ze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Zowel de fiets als de auto raakten beschadigd. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. De aanrijding vond plaats op de kruising Ridderstraat met de Keiweg in Oosterhout (foto: SQ Vision).