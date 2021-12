Opnieuw temperatuurrecord in de nacht verbroken: 'Je kon 'n zomerjasje aan'

Made om halfnegen vrijdagochtend (foto: Anja Bastiaansen).

De afgelopen nacht was de warmste nacht van 30 op 31 december ooit gemeten in Nederland. In De Bilt werd een temperatuur van 14,4 graden gemeten. Maar in Brabant was het nog wat warmer, liet Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend weten. "Op sommige plaatsen werd het bijna 15 graden!" Daarmee is het record dat een nacht eerder werd gevestigd alweer verleden tijd.

"Het is heel zacht", vertelde Wouter in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Je kon gemakkelijk, mits je niet al te koukleumerig bent aangelegd ,een zomerjasje aan."

"Het is droog tijdens de jaarwisseling."

Vrijdagmiddag wordt het opnieuw 14 of 15 graden op de meeste plaatsen. "Het is daarbij redelijk bewolkt, maar overwegend droog. Ook op oudjaarsavond en tijdens de jaarwisseling is dit het geval. Misschien dat er in het westen wat nevel of mist ontstaat, maar verder is er eigenlijk heel weinig aan de hand. Rond middernacht is het 12 of 13 graden." Het nieuwe jaar begint vervolgens ook aardig. "Zaterdag zien we af en toe de zon en dan wordt het opnieuw lokaal 15 graden. Maar zondag neemt de kans op een paar buien toe. Daar kan dan ook wat onweer misschien bij voorkomen, mede vanwege die hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan wordt het iets minder zacht, met 12 of 13 graden."

"Vorst in de nacht en ochtend zit er voorlopig niet in."