Brabant beleeft warmste decembernacht ooit

Zo warm werd het in onze provincie nog niet maar we braken wel een warmterecord met 14,2 graden (archieffoto).

Met een temperatuur boven de 14 graden werd vannacht het record voor warmste decembernacht ooit verbroken in Brabant. En er is meer warmte in aantocht want op oudejaarsdag zou er ook een record verbroken kunnen worden. Toch is een warme jas in het nieuwe jaar geen overbodige luxe want de warmte is maar van korte duur.

Evie Hendriks Geschreven door

"In Eindhoven tikte het kwik in de nacht van woensdag op donderdag een temperatuur van 14,2 graden aan", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. "Daarmee is het record uit 2002 ruim verbroken want toen voelde de warmste decembernacht een tikkeltje frisser aan met 13,0 graden." Ook op oudejaarsdag zouden we in onze provincie weleens een record kunnen verbreken, denkt Willemsen. "Of we de 15 graden aan gaan tikken weet ik niet maar het blijft op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag rond de 14 graden", zegt de meteoroloog.

"Oudejaarsnacht zal droog blijven."