Wereldrecord champagnepiramide bouwen geslaagd: 'Waren er dagen mee bezig'

De champagnetoren in Dubai (privéfoto).

Het is nog geen oud en nieuw, maar toch gingen Luuk Broos uit Vinkel, zijn dochter Lotte en hun team donderdag aan de champagne. Ze slaagden erin om 54.740 champagneglazen op elkaar te stapelen en verbroken zo hun eigen oude record.

"Dat oude record stond op 50.116 glazen en werd neergezet in Madrid", zegt Lotte. Voor het nieuwe record dat is opgenomen in Guinness World Records, vlogen ze naar Dubai. Aan de acht meter brede en acht meter hoge piramide is vijf dagen gebouwd met een heel team. "We hebben intussen allemaal de stapelziekte", vertelt Lotte in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER!

"Bij de laatste wereldrecords was er geen concurrentie meer."

Met het schenken van een lichtgevende anderhalve liter fles champagne in het laatste glas van de 8,3 meter hoge piramide werd het record officieel goedgekeurd door de jury. "In het begin hadden we nog weleens concurrentie van andere teams, maar bij de laatste wereldrecords was er geen concurrentie meer." Toch was het spannend. De piramide is opgebouwd in een tent. De vloer waar de piramide op gebouwd moest worden was ongelijk.

"Gelukkig ging het allemaal goed."

"Dat is natuurlijk geen goede stevige basis. Er is een speciaal platform gebouwd van hout en rubber om dit probleem te tackelen. Gelukkig ging het allemaal goed en hebben we een erg gedreven team", vertelt Lotte. De champagne mag op oudjaarsdag nog schitteren bij een galadiner met Robbie Williams die optreedt voor zo’n vierduizend mensen. "Daarna moeten we alles weer afbreken en in de dozen terugdoen. De glazen worden daarna gerecycled."

De top van de toren (privéfoto).

De champagnetoren bevat 54.740 glazen (privéfoto).