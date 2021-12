Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Met je auto in de rij voor een zak oliebollen: 'De lekkerste van het dorp'

De scouting in Bladel verkoopt al jaren zelfgebakken oliebollen. Normaal is dat een gezellig feestje, maar voor het tweede jaar op rij is het door corona wat meer lopendebandwerk. Bestelde oliebollen kunnen worden afgehaald in een drive-thru en 's ochtends om negen uur staat er al een rij van vijftien auto's te wachten.

De rij bij het scoutinggebouw aan de Egyptischedijk in Bladel blijft de hele ochtend lang. Mensen komen niet alleen met de auto, maar ook op de fiets en lopend hun oliebollen ophalen bij de drive-thru. Al sinds 1985 bakt Scouting Bladel oliebollen. Dat zijn er jaarlijks zo'n zesduizend en daarom wordt er flink doorgebakken in zes grote frituurpannen. Nauwkeurig worden de tijd en temperatuur bijgehouden zodat Bladel op perfecte bollen getrakteerd wordt.

"Ze vonden de wachtrij vroeger zo gezellig."

Het is het tweede jaar dat de scoutinggroep de oliebollen uitdeelt via een drive-thru. "Ik ben blij dat dit nog wel kan nu er heel veel niet mag", vertelt Wouter de Graaf van de scouting. "Maar mensen zeggen wel dat ze de wachtrij vroeger zo gezellig vonden. Ik begrijp dat stukje nostalgie wel." Wouter mag de zakken oliebollen uitdelen en dat gaat als een geoliede machine. "Mensen hebben van tevoren een bestelling geplaatst en krijgen een QR-code. Die scannen wij bij het ene loket en bij het volgende loket staat de bestelling klaar." De scouting pakt het professioneel aan.

"Er gaat zo nu en dan nog een oliebolletje in."