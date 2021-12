Burgemeester wilde NOS tippen over Kaag, maar stuurde appje naar verkeerde

Jan Boelhouwer, waarnemend burgemeester van Waalre, klapte vorige maand uit de school naar de NOS over mogelijke nieuwe ministersposten voor Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA). Hij stuurde de informatie per ongeluk door aan de verkeerde persoon, die het vervolgens op Twitter zette.

Volgens Xandra Koster wist zij in november al dat Kaag op Financiën zou komen en Hoekstra bij Buitenlandse Zaken. "Een of andere politicus dacht dat ik ene Xander (Xander van de Wulp van de NOS, red.) was aan wie hij kon lekken."

D66 zou volgens Boelhouwer hebben geëist dat Kaag minister van Financiën moest worden, omdat dit een sleutelpost is bij het uitdelen van geld. Daarmee zou Wopke Hoekstra, nu nog demissionair minister op die post, ‘een spaak in het wiel zijn gestoken’, zo valt te lezen.

D66-leider Sigrid Kaag bevestigde vrijdag dat ze minister van Financiën wordt in kabinet Rutte-IV. Ze volgt daarmee CDA-partijleider Wopke Hoekstra op, die nu een andere ministerpost krijgt. Welke is nog niet bekend.

'Er hing geen vertrouwelijkheid aan'

Volgens een woordvoerder van Boelhouwer is het gebruikelijk dat er in politieke kringen wordt gepraat over de formatie. "Dit iets anders dan lekken. Jan Boelhouwer heeft deze informatie gehoord. Er hing geen vertrouwelijkheid aan", laat zij in een reactie weten aan Omroep Brabant.