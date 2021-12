Wat heeft 2022 voor ons Brabanders in petto? Zijn er nog bekende Brabanders die spannende avonturen gaan beleven of wordt PSV kampioen? Christel de Laat kijkt voor ons in haar glazen bol en weet alvast van alles te voorspellen. In deze video praat ze je helemaal bij. Maar pas op: deze video bevat spoilers voor het nieuwe jaar!