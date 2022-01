Legobeeld André Hazes weer terecht: kunstwerk meegenomen naar Friesland

André Hazes is weer terecht. Althans: het beeld van Lego dat in Erp is gemaakt en sinds juni op de Dam in Amsterdam stond. Het beeld was woensdagochtend ineens verdwenen. Nu blijkt dat de Friese Oudejaarsvereniging De Geitefok uit Oldeberkoop het beeld heeft weggehaald en meegenomen naar Friesland. Het loodzware beeld is gemaakt door Remond van Zoggel van de Dutch Deco Factory in Erp. Hij is blij dat zijn beeld weer terecht is.

"Een mooi einde van het jaar". zegt Remond van Zoggel opgelucht. Hij moest van een relatie horen dat Hazes naar Friesland was ontvoerd. Het is niet de eerste keer dat Oudejaarsvereniging De Geitefok een stunt uithaalt. Het uitvoeren van zo'n stunt is een Friese traditie. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het dorp of de vereniging of in dit geval voor de zware coronatijd die Nederland al twee jaar in de greep houdt. "Hazes is de cultheld van Nederland. Onze vereniging is wat dat betreft met hem te vergelijken: niet te overtreffen". zegt de voorzitter van De Geitefok Jan-Bart Hof.

Sterk beeld

Volgens van Zoggel kan zijn legobeeld wel tegen een stootje. "Het is een sterk beeld" zegt hij trots.

Sinds eind juni staat de Lego-André op De Dam, met een grote microfoon in zijn hand, gekleed in zijn kenmerkende zwarte pak. Tot woensdagochtend dan. Remond van Zoggel hoopte al op een eindejaarsstunt. Woensdag zei hij nog tegen Omroep Brabant: "Ik hoop echt dat die terugkomt, want het is een supermooi beeld." Remond maakte het beeld deze zomer. De look-a-like is nota bene van polyester gemaakt, zodat het meer hufterproof is. Dit nadat het hoofd van een eerdere versie vernield werd.