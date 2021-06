André Hazes krijgt herkansing als legokunstwerk: 'Hopelijk blijft hij heel'

Het nieuwe beeld van André Hazes op de Dam (foto: twitter @DutchDecoFinish). vergroot

Het nieuwe beeld van André Hazes in de vorm van een grote legopop staat op de Dam in Amsterdam. Dit vertelt maker Remon van Zoggel, eigenaar van Dutch Deco Finish in Erp, woensdagochtend trots in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. Woensdagochtend om zes uur was hij al in de hoofdstad om het nieuwe beeld van de overleden volkszanger op zijn 70e 'verjaardag' zijn definitieve plek te geven.

Op dezelfde plek werd het eerste beeld van Hazes bijna een jaar geleden vernield. "Het oude beeld was niet meer te redden", vertelt Remon. "Daarom hebben we nu een sterkere variant gemaakt. Amsterdam-proof", geeft hij aan. Remon hoopt dat mensen het nieuwe beeld met respect zullen behandelen zodat Hazes nog lang op de Dam te bewonderen is.

Ook het beeld dat eerder werd vernield, was door Remon gemaakt. Hij baalde destijds enorm van de vernieling. Hij was dan ook blij toen hij van Rachel Hazes de opdracht kreeg een nieuw beeld te maken van haar overleden man. Samen met de Amsterdamse horecatycoon Won Yip heeft zij het betaald.

Het eerste André Hazes-beeld zonder hoofd (foto: AT5). vergroot

Het was woensdagochtend vroeg al best druk toen Remon Hazes op de Dam zette, maar Rachel was er nog niet. Hij verwacht dat zij nog wel een kijkje komt nemen.

Zelf zal hij wanneer hij in de toekomst weer in Amsterdam is, zeker even langs de volkszanger lopen. "Toch mooi voor een Brabander zo'n vast punt te hebben in de hoofdstad", beaamt hij met een glimlach.

Remon van Zoggel met het Hazes-beeld (foto: Willy Schut/Mediabazen). vergroot

