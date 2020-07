Rachel Hazes betaalt nieuw legobeeld van André: 'Deze wordt wél hufterproof'

Remon van Zoggel met in z'n hand de arm van het André Hazes Lego-beeld (foto: Birgit Verhoeven) vergroot

Het onthoofde legobeeld van André Hazes weer terug in de werkplaats in Erp waar het gemaakt werd. Het werd vorige week geplaatst op de Dam in Amsterdam als eerbetoon aan de zanger die 69 geworden zou zijn. Maandagavond werd het gesloopt, tot grote teleurstelling van de makers van Dutch Deco finish in Erp. Nu is er goed nieuws: Rachel Hazes betaalt een nieuw beeld van haar overleden man, dat hufterproof moet worden.

Ze zijn niet blij in Erp: "We waren er trots op en we hebben er hard aan gewerkt. Dan is het jammer dat dit er mee gebeurt", zegt Remon van Zoggel, eigenaar van Dutch Deco Finish. Op een werktafel liggen de onderdelen van het legobeeld van 1,70 meter. Twee armen, waarvan één met een hand met daarin een microfoon, de hoed, twee benen en het lijf. Alleen het hoofd ontbreekt. "Daar is iemand mee vandoor gegaan."

Remon van Zoggel laat zien hoe het beeld eraan toe is:

Na de teleurstelling van maandagavond kwam er al snel goed nieuws. "Er kwam een telefoontje dat Rachel Hazes wil dat er een nieuw beeld komt en dat zij het betaalt", zegt Van Zoggel.

"Dat is hartstikke mooi nieuws, want dat betekent dat het beeld gewaardeerd werd." Het beeld zou maar één dag blijven staan en dat werden er uiteindelijk zes. "Het was er dus ook op gemaakt dat het niet zo lang zou blijven. Het volgende beeld maken we hufterproof", zegt Van Zoggel. "Van beton of zo."

