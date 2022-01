112-nieuws: treinverkeer ontregeld • huis uitgebrand in Berghem

Archieffoto: Karin Kamp.

Ook in 2022 houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven deze zaterdag in onze provincie.

Liveblog

9.45 Politie trakteert op gratis oliebollen De politie kan je beste vriend zijn en deze nieuwjaarsdag al helemaal als je én van wat lekkers houdt én in de buurt bent van het bureau aan de Bovendonk in Roosendaal. Er zijn namelijk olie- én krentenbollen over en die kunnen gratis worden opgehaald. Wachten op privacy instellingen...

8.30 Treinverkeer ontregeld Tussen Deurne en Horst-Sevenum rijden er geen treinen. Dit komt door een aanrijding. De Nederlandse Spoorwegen verwachten dat de treinen zaterdagmorgen vanaf elf uur weer volgens het spoorboekje gaan rijden. Tot dat tijdstip geldt een aangepaste dienstregeling. Ook mensen die met de trein tussen Utrecht en Den Bosch willen reizen, hebben pech. Op dit traject rijden minder Intercity's door een sein- en overwegstoring. Dit is ook het geval tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. De vertraging is minstens een kwartier en de NS denken dat deze problemen rond halftwaalf zijn opgelost.

6.30 Woningbrand in Berghem In Berghem is zaterdagmorgen een huis uitgebrand. Het vuur brak tegen zes uur door onbekende oorzaak uit in een huis aan de Molenweg. Vooralsnog lijkt het erop dat er niemand gewond is geraakt. Het vrijstaande pand is ondanks de inzet van de brandweer niet te redden. Enkele tientallen mensen hebben toegekeken. De bewoners waren niet in de buurt toen de brand begon. Een gealarmeerde zoon heeft hen telefonisch het slechte nieuws moeten brengen. De brandende woning (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer in actie in Berghem (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). De brand was fel (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

4.00 Bestuurder raakt macht over stuur kwijt Door nog onbekende oorzaak is een auto rond vier uur vrijdagnacht tegen de vangrails aan beide kanten van de snelweg A58 gereden. Dit gebeurde bij Etten-Leur. Een inzittende zijn naar een ziekenhuis gebracht, de politie zegt dat ze voorkomen heeft dat het slachtoffer levend verbrandde. LEES OOK: Auto ramt vangrails aan beide kanten van A58, inzittenden naar ziekenhuis Agenten bekijken de 'gecrashte' auto (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).