112-nieuws: woning uitgebrand in Berghem • auto ramt vangrails A58

6.30

In Berghem is zaterdag in alle vroegte brand uitgebroken in een huis. Het vuur woedt in een woning aan de Molenweg. Het is niet bekend wat de oorzaak is, vooralsnog lijkt het erop dat er niemand gewond is geraakt. Het vrijstaande pand is ondanks de inzet van de brandweer niet te redden. De brand werd rond zes uur gemeld. Enkele tientallen mensen staan toe te kijken.

De bewoners waren niet in de buurt toen de brand begon. Een gealarmeerde zoon heeft hen telefonisch het slechte nieuws moeten brengen.