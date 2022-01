Auto ramt vangrail op A58, politie voorkomt dat inzittende levend verbrandt

De politie heeft door snel handelen voorkomen dat een inzittende van een wagen levend verbrandde na een ongeluk op de snelweg A58. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van de auto was in de nacht van vrijdag op zaterdag door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtgeraakt. De wagen raakte bij Etten-Leur meermalen de vangrails aan beide kanten van de weg voordat het voertuig tot stilstand kwam en in brand vloog.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De politie spreekt van een eenzijdige, zeer ernstige aanrijding.

Behalve een ambulance, politie en brandweer werd ook een trauma-arts gealarmeerd. De A58 werd na het ongeval tussen Etten-Leur en Breda geheel afgesloten voor onderzoek. De politie heeft hierbij onder meer gekeken of er nog meer mensen in de auto hebben gezeten en of die waren gevlucht. Hiervoor is ook een politiehelikopter ingezet. Het is nog niet bekend of de persoon die naar een ziekenhuis is gebracht achter het stuur heeft gezeten.