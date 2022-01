Boosheid na grote brand gasverdeelstation: 'Dader moet zich schamen'

Deze buurtbewoner zag het allemaal gebeuren (foto: Omroep Brabant).

De nieuwjaarsnacht was een heftige voor de bewoners van de Berghemseweg in Oss. In hun straat was een ontploffing bij een gasverdeelstation, dat daarna in brand vloog. Waarschijnlijk was vuurwerk de boosdoener. Zeven huizen moesten worden ontruimd. "Ik zag de vlammen groter en groter worden."

Een van de bewoners van de straat zag het allemaal gebeuren. "Ik stond bij het raam en ik zag ineens een enorme plof", vertelde de man nog vol adrenaline. "Ik denk dat het professioneel vuurwerk was, zo'n shell." Volgens de man begon het vuur klein, maar al snel liep het uit de hand. "Ik zag de vlammen groter en groter worden. En ik dacht: jongens bel 112." Volgens de buurtbewoner sloot de brandweer het gas al snel af, maar hielp dat niet meteen. "Omdat er nog gas in de leiding zit, is het door gaan branden." De brand brak uit vlak na de jaarwisseling, rond halfeen. Pas halfvijf 's ochtends konden de omwonenden weer terug naar huis. De politie had een opvanglocatie aangewezen, maar de meeste omwonenden hadden zelf voor tijdelijk onderdak gezorgd.

"De aanstichter moet zich echt diep schamen."

"De persoon die dit heeft aangericht moet zich echt diep schamen", reageerde de buurtbewoner zichtbaar boos. "Dit is ongelooflijk, een hele wijk staat hiervoor op de kop. Dan verpest je ook nog het nieuwjaar voor mensen hier, doodsund." Of de brand inderdaad door een 'shell' is veroorzaakt, zoals de buurtbewoner beweert, is nog niet duidelijk.