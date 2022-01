Julie is geboren toen 2022 ruim een half uur oud was

Julie Romée is een van de eerste nieuwjaarsbaby's geboren in Tilburg (foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis).

Julie Romée Kortijoatmo is een van de eerste baby's die in 2022 het levenslicht zag. Het nieuwe jaar was pas 38 minuten oud toen het meisje werd geboren in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.