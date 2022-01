Julie Romée is geboren toen 2022 ruim een half uur oud was

Julie Romée is een van de eerste nieuwjaarsbaby's geboren in Tilburg (foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Nina was de eerste baby in het Maxima Medisch Centrum . Volgende Vorige 1/2 Julie Romée is een van de eerste nieuwjaarsbaby's geboren in Tilburg (foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis).

Julie Romée Kartijoatmo is een van de eerste baby's die in 2022 het levenslicht zag. Het nieuwe jaar was pas 38 minuten oud toen het meisje werd geboren in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Julie Romée weegt ruim 3100 gram en is helemaal gezond. De kersverse ouders Roy en Michelle zijn heel trots op hun eerste kindje. Kort na de bevalling mochten ze met hun roze wonder naar huis. "Dat was heel fijn maar ook heel spannend", zegt een wat vermoeide Michelle. "Ze slaapt bij ons op de kamer en bij ieder geluidje schrik je toch wakker en kijk je even of alles goed gaat."

"Geen kerstkindje maar een nieuwjaarskindje."

Afgelopen nacht is er dus weinig geslapen door beide ouders. "En ik had al een nacht niet geslapen vanwege de weeën", vertelt Michelle. Eigenlijk was hun dochter op tweede kerstdag verwacht. "Maar het is dus een nieuwjaarskindje geworden in plaats van een kerstkindje."

