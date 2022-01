Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Man meermalen in gezicht gestoken in Oss, dader snel aangehouden

In het City Hotel in Oss is zondagmiddag iemand meerdere keren in zijn gezicht gestoken. Dit gebeurde rond vijf uur. Heel snel daarna heeft de politie een verdachte aangehouden van de steekpartij in het gebouw aan de Raadhuislaan.

De toedracht is nog onduidelijk. De politie is bezig met een onderzoek. De verdachte is opgepakt op het Heschepad in Oss. Slachtoffer aanspreekbaar

Het slachtoffer werd ondertussen behandeld door de ambulancedienst. Hij lijkt niet in levensgevaar te zijn en is aanspreekbaar, zo meldt de politie. In het hotel wonen onder anderen arbeidsmigranten.