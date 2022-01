ETZ in Tilburg heeft handen vol aan dronken, gewonde en lastige patiënten

De jaarwisseling heeft op de afdeling SpoedEisende Hulp (SEH) van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg tot veel drukte geleid. Ook kregen de zorgverleners bij de behandeling van de patiënten met agressie te maken. Dit was het geval bij een aantal van de ongeveer twintig mensen die teveel alcohol of drugs hadden gebruikt. In het Ziekenhuis Bernhoven in Uden misdroeg iemand zich zo verbaal dat een beveiliger in actie moest komen. De beveiliger was uit voorzorg op de afdeling neergezet.

Het afgelopen etmaal werden er meer dan honderd patiënten opgevangen en behandeld in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Hieronder waren twee vuurwerkslachtoffers, zij hadden brandwonden opgelopen. Ongeveer twintig mensen hadden zich onder invloed bij de spoedpost gemeld.

Een aantal kon zich niet gedragen en dat veroorzaakte, in combinatie met de nodige ongevallen en trauma's, een erg onrustige nacht. Volgens een woordvoerder van het ETZ is veel geëist van de verpleegkundigen en artsen. Ze hadden zelfs geen tijd elkaar een goed nieuwjaar te wensen of te genieten van de schaal oliebollen, die zaterdagochtend nog onaangeroerd op de teamkamer stond.

Ook druk in Breda, Den Bosch en Uden

De Spoed Eisende Hulpposten (SEH) van het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Ziekenhuis Bernhoven in Uden hebben eveneens een drukke nieuwjaarsnacht achter de rug.

In Uden was het volgens een woordvoerder alle hens aan dek. Hier moesten zeventien mensen worden behandeld. Uit voorzorg was een beveiliger op de afdeling neergezet. Dat kwam achteraf goed uit, omdat iemand zich er verbaal had misdragen. Bovendien leidde zijn aanwezigheid tot meer rust op de afdeling. Zeven patiënten die zich op de SEH in Uden meldden, hadden te veel gedronken. Onder hen twee jongeren onder de 18. Verder moest het personeel aan de slag met drie vuurwerkslachtoffers, van wie er een aan een oog gewond was geraakt.

In het ‘Amphia’ werden acht dronken mensen geholpen. Acht anderen belandden op de SEH met uiteenlopende verwondingen, die ze overigens niet hadden opgelopen door het spelen met vuurwerk.

JBZ: drukker dan vorig jaar

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) hadden ze het drukker dan vorig jaar, zowel wat vuurwerk- als alcoholslachtoffers betreft. In totaal zes mensen werden behandeld die gewond raakten bij het afsteken van vuurwerk. Het ging vooral om oogschade en brandwonden aan de handen. Ook hier waren twee van de slachtoffers jonger dan 18 (16 en 17). Iedereen kon overigens na behandeling naar huis.

De spoedpost van het JBZ kreeg verder met meer gevallen van alcoholmisbruik te maken dan op een ‘normale’ vrijdag of zaterdag. Ditmaal hadden vijf mensen (ouder dan 18) te diep in het glaasje gekeken. De woordvoerder van het Bossche ziekenhuis spreekt van een drukke nacht, maar wel met een prettige werksfeer.

Wisselende ervaringen elders

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop was het ogenschijnlijk minder druk. Vier van de SDEH-patiënten hadden te veel gedronken; een vijfde patiënt raakte gewond door vuurwerk. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond was de drukte vergelijkbaar met andere jaren. Hier bezorgden vooral mensen die te veel alcohol of drugs hadden gebruikt het personeel werk. Verder waren er twee vuurwerkslachtoffers.

De SEH-post van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven had het ook druk, al valt dat niet af te lezen van het aantal alcohol- en vuurwerkslachtoffers. In beide gevallen ging het om één persoon. Het vuurwerkslachtoffer raakte gewond aan gezicht en armen; degene die te veel had gedronken, is jonger dan 18.

De nieuwjaarsnacht op de 'spoedpost' van het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer verliep rustig. Er meldde zich niemand die gewond was geraakt door vuurwerk of die teveel had gedronken. Wel moest het personeel zich buigen over iemand die was gevallen nadat hij iets te diep in het glaasje had gekeken. Deze persoon was nauwelijks gewond en kon na het bezoek aan de SEH weer naar huis.