Liefde, nieuwjaarsduik en toch vuurwerk: zo gaan jullie 2022 in

Gelukkig nieuwjaar namens de Eindhovense hulpdiensten (foto: Dave Hendriks/ SQ Vision).

We konden het dan wel niet massaal samen vieren, maar dat we oud en nieuw ondanks alles vierden staat vast. En gelukkig hebben we de foto's (en flimpjes) nog, want van een rondje langs de sociale media krijg je gratis en voor niks het onvervalste nieuwjaarsgevoel.

Als een nieuwjaarsduik altijd al op je to do-lijstje staat, dan is dit het moment. Met een temperatuur rond de 13 graden gingen ze er vol voor in Halsteren.

Het was een jaarwisseling zonder grote ongeregeldheden of excessen. Dat gaf een aantal brandweermannen en politiemensen de ruimte om tijdens hun dienst toch even met elkaar te proosten.

Proost namens de hulpdiensten in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/ SQ Vison).

Spetterende foto's van Ralisha uit Sint-Oedenrode. Een dikke kus, sterretjes en een borreltje erbij, zo zullen heel veel Brabantse gezinnen de jaarwisseling gevierd hebben. Ziet er goed uit.

Okay, vuurwerk mocht dus eigenlijk niet. Maar deze foto van Den Bosch spat wel van je schermpje als je erlangs scrollt.. De maker, nu eens nuchter met de jaarwisseling, wist van een nadeel een voordeel te maken en een quarantaine om te buigen naar een kans.

De enorme drukte van de afgelopen dagen bij de vuurwerkwinkels net over de grens voorspelde het al: lang niet iedereen hield het dus bij sterretjes en knalerwten. Ook op dit filmpje uit Den Bosch gaat er vanalles de lucht in wat ook met veel fantasie niet onder 'Categorie 1 vuurwerk' te schalen valt.

Het Maxima Medisch Centrum wenst haar Youtube-volgers een gelukkig nieuwjaar en doet dat swingend en uitbundig. Op muziek van Snollebollekes, die zelf op zijn beurt 2022 ook bijzonder vrolijk begon. Hij wordt weer papa!

Marjon greep de gelegenheid aan om nog even terug te blikken op een coronajaar waarin ze 'zelf de slingers ophing'.

Ook bekend Brabant liet zich niet onbetuigd op sociale media. Frans Bauer bijvoorbeeld spreekt in de lockdown-oudjaarnacht de wens uit zijn fans weer snel te zien.

En of het nu over vuurwerk gaat of niet: zanger Henk Bernard wil in 2022 weer 'flink knallen'.

De meiden van Og3ne doen waar ze goed in zijn: ze zingen hun nieuwjaarswens. Happy Newyeaeaeaearrr!

