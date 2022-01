Sprookje Dakar-coureur Otten is na zware crash al vroeg ten einde

Het was al een wonder dat Jeffrey Otten meedeed aan de Dakar Rally. De coureur uit Gemert verongelukte in 2018 met de motor en was vanaf de gordel naar beneden verlamd. Helaas is zijn avontuur in Saoedi-Arabië al na de eerste etappe ten einde. De man uit Gemert is zondag gecrasht en kan niet verder.

Na zijn ongeluk zou hij nooit meer kunnen lopen, maar daaraan toegeven deed Otten niet. Tijdens een rit met een Duro-motor ging het mis. “Ik viel van de motor. Ik had een ruggenwervel gebroken en was verlamd vanaf mijn gordel naar onderen. De artsen vertelden mij dat het nooit meer goed zou komen.”

Hij overwon de pijn en verbaasde allerlei specialisten door te herstellen. “Ik had nog maar één doel en dat was leren lopen. Dat is nooit uit mijn hoofd verdwenen. Ik ben heel blij dat het is goed gekomen.”

“Ik riep na mijn revalidatie dat ik iets veiligers wilde gaan doen”, vervolgt de coureur zijn verhaal. “Ik begon met het rijden van rally’s op de weg. Maar dat was niet mijn ding. Ik wilde terug naar het zand en de modder. Toen ben ik in aanraking gekomen met de buggy.”

Otten zocht een nieuw doel en vroeg aan zijn omgeving wat de mooiste wedstrijd was. Al snel werd duidelijk dat hij de Dakar Rally wilde gaan rijden. Een gekke gedachte gezien het feit dat de coureur iets veiligers wilde gaan doen.

“Maar de Dakar is veilig hoor. Als je ziet wat voor eisen ze stellen. Daarnaast zitten we ook in een soort kooi. In een training zijn we laatst zeven keer over de kop gegaan. We hadden nog geen schrammetje.”

Het leek een voorbode want ook in de Dakar Rally ging het dus al vroeg mis. Zowel Otten als zijn navigator Nicky Zoontjes zijn ongedeerd. Jeffrey Otten is de eerste Brabantse uitvaller deze Dakar.

