Rustige jaarwisseling in Roosendaal, geen raddraaiers bespoten met UV-spray

De politie heeft tijdens de oudjaarsnacht geen relschoppers in Roosendaal bespoten met UV-spray. Ongeregeldheden bleven uit, waardoor de politie de nieuwe taggingspray, bedoeld om raddraaiers mee te brandmerken om ze makkelijker op te kunnen speuren, op zak kon houden.

In november was het herhaaldelijk behoorlijk onrustig in de Roosendaalse wijk Langdonk. Vuurwerk, maar ook brandstichting bij een basisschool en kinderdagverblijf, de politie had er de handen vol aan.

Burgemeester Han van Midden hield dan ook rekening met een roerige jaarwisseling. Er werd veel politie ingezet, brandweermensen werden beveiligd en drones vlogen rond. En de politie had een nieuw middel tot haar beschikking, niet eerder op deze manier ingezet in Nederland: UV-spray.

'Geen aanleiding'

Van grote afstand zouden raddraaiers ermee bespoten kunnen worden. De vloeistof licht blauw op onder een UV-lamp en kan als bewijs worden gebruikt dat iemand bij rellen betrokken was.

Maar zover gaat het niet komen, er werd namelijk helemaal niemand bespoten. De politie laat weten: "Er was gelukkig geen aanleiding toe. Het was dus wat dat betreft relatief rustig voor ons."



De gemeente Roosendaal schrijft op deze nieuwjaarsdag in een verklaring zelfs: "Er is sprake van een trendbreuk, het was beduidend rustiger dan voorgaande jaren. Alle betrokken partijen hebben hier samen hard aan gewerkt. Dit jaar behoort Roosendaal tot de rustigere steden, waar de stad ook hoort."



De brandweer bluste in totaal 9 kleine brandjes. Tot en met de laatste dag van het jaar werd er veel vuurwerk in beslag genomen, op de valreep was er zelfs nog een vangst van 700 kilo.



Burgemeester Han van Midden is tevreden en maakt van de gelegenheid gebruikt betrokkenen te bedanken: "Ik ben trots op iedereen die heeft bijgedragen aan deze rustige jaarwisseling. Politie, BOA's, brandweer, onze gemeentelijke medewerkers, partners in de wijken, maar zeker ook ouders van onze jeugd. Dank dat jullie een oogje in het zeil hebben gehouden en het gesprek aangegaan zijn met de jongeren."

'Druk maar beheersbaar' in Brabant

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant spreekt van een drukke, maar beheersbare nacht voor politie en brandweer. De brandweer moest 160 keer uitrukken. Dat aantal ligt flink lager dan de 204 keer van een jaar eerder. Dat positieve verschil zat in de uren voor middernacht, want daarna moest de brandweer juist vaker dan vorig jaar in actie komen.

Meest in het oog springend noemt de veiligheidsregio de autobranden die er waren in Veen. Positief is het dat er géén agressie of geweld tegen brandweerpersoneel is gemeld in de regio Midden- en West- Brabant.

Relatief druk in Oss en Vlijmen

Ook vanuit Brabant-Noord komt een soortgelijk bericht: geen agressie tegen de brandweermannen. De brandweer in die regio laat weten 79 keer in actie te zijn gekomen. Meestal was dat voor zaken als autobranden, containerfikkies en het verbranden van houtafval.

In een persbericht staat te lezen: "Hoewel de incidenten verspreid over de regio plaatsvonden, waren in enkele kernen zoals Oss en Vlijmen relatief veel meldingen."

In de gemeente Oss waren ook twee grotere gebeurtenissen waar de brandweer toch even de handen mee vol had: een brand in een gasverdeelstation in de stad Oss en in het dorp Berghem ging een huis in vlammen op.

