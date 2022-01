Vuurwerkverkopers balen van knallende jaarwisseling: 'Welk vuurwerkverbod?'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 In Nuenen en Helmond ging het los met vuurwerk, ondanks het verbod.

Vuurwerkverbod of niet: tijdens de jaarwisseling werd flink geknald in onze provincie. Verkopers keken nieuwjaarsnacht met pijn in het hart naar boven. “Mijn bunkers liggen nog vol”, reageert Marian Nooijen van Ano Vuurwerk in Milheeze.

De drukte bij vuurwerkverkopers in België de afgelopen tijd was volgens Marian al een voorspelling van hoe oud en nieuw in Nederland zou verlopen. “Veel klanten gaven toe dat ze dan maar naar België reden”, zegt de ondernemer hoorbaar verbouwereerd. En dat terwijl Marian keer op keer 'nee' moest verkopen. "Welk vuurwerkverbod dacht ik, toen ik afgelopen nacht naar buiten keek."

"Dit jaar was er veel minder begrip voor het verbod."

“Sommige klanten heb ik zelf maar naar de zuiderburen gestuurd”, vertelt Marian. "Ik werd overspoeld met telefoontjes. Dit jaar was veel minder begrip voor het verbod dan vorig jaar.” Volgens de verkoopster is het prima mogelijk om coronaproof vuurwerk af te steken. Al geeft ze toe blij te zijn dat zich in de ziekenhuizen minder gewonden meldden. Het vuurwerk van Marian ligt al sinds 2020 in de loods. Ook vorige jaarwisseling was er een vuurwerkverbod. En dus zal het vuurwerk nog een jaar langer bewaard moeten worden. “Ik kan het moeilijk allemaal zelf gaan afsteken”, lacht Marian, als een boer met kiespijn. "Vreselijk!", zo omschrijft ook Jan de Wit van El Blance Vuurwerk in Helmond zijn jaarwisseling. Hij zag volop vuurwerk de lucht in gaan en daarmee ook zijn eigen omzet. "Normaal zou een groot gedeelte bij ons gekocht zijn. Nu rijden ze naar België en komen ze bij ons alleen wat kindervuurwerk halen. Dat is heel wrang."

"Leuk om te zien dat ze het niet verboden krijgen."