'Tjakka!' Ben plonst zonder pardon het Hoefsven in op nieuwjaarsdag

Je moet wat, nu een massale nieuwjaarsduik er door de coronamaatregelen voor het tweede jaar op rij niet inzit. Ben van der Velden plonsde zonder nadenken het Hoefsven in Waalwijk in. Maar niet voordat hij zich overgoot met zeewater uit blik.

Samen met twee vriendinnen en een toevallige wandelaar trok hij een stuk of tien soepblikken met zeewater open. Op het strandje van het Hoefsven hebben ze genoeg ruimte om dat ritueel geheel coronaproof uit voeren. "Twee jaar geleden stond ik nog met 49.999 andere mensen op het strand van Scheveningen, maar dit is ook een leuk alternatief", lacht Ben.

Met wat ijzige gillen gooien ze het zilte water eerst over zichzelf en daarna over elkaar heen. Maar daar blijft het niet bij. Het kleine gezelschap schiet met een sprintje het koude water in Waalwijk in. "Gaan met die banaan! Go with the flow", schreeuwt Van der Velden, voordat hij in het water plonst.

Eenmaal weer boven water klinkt een luidkeels en overtuigend: Tjakka!

Echt ijskoud winterweer is het niet, maar met een temperatuur van 6 graden is een duik in het Waalwijkse ven toch nog wel een dingetje. gelukkig is Ben wel wat gewend. Zonodig hakt hij een gat in het ijs om een koude duik te nemen.