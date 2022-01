Kledingdief slaat op de vlucht en rijdt met auto tegen een boom

Archieffoto: Karin Kamp

Een 25-jarige man uit Almere is zondag in alle vroegte opgepakt na een inbraak bij een kledingzaak in de Fenkelstraat in Oudenbosch. Dat gebeurde na een korte achtervolging. De inbreker verloor in een flauwe bocht de controle over zijn auto en botste tegen een boom. Agenten hielden daarop de inbreker aan.