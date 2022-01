Omwonenden geschokt door vuurwerkontploffing: 'Wonder dat het goed afliep'

De fietstunnel in Veldhoven die het decor is geweest van een gigantische vuurwerkontploffing, lijkt er schadevrij vanaf te zijn gekomen. Wel is een paal waar een verkeersbord aan vastzat gesneuveld. Een omwonende zegt dat jongeren daar rond de jaarwisseling flink bezig zijn geweest met vuurwerk. "Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen."

Een zwarte roetvlek op het fietspad in de tunnel en afgestoken stukken vuurwerk herinneren deze zondagmiddag aan het enorme gekletter van rond de jaarwisseling. Vlak voor de tunnel staat een metalen paal, die door de klap doormidden is gebroken.

Meerdere filmpjes van een gigantische vuurwerkexplosie in de fietstunnel onder de N69 bij Veldhoven gaan rond. Een daarvan is viraal gegaan via Dumpert. Onder Veldhovenaren zijn de video's inmiddels wereldberoemd. De tunnel trekt vandaag zelfs veel bekijks.

Heel veel geluk

Een stel dat in de buurt woont, speurt aandachtig naar eventuele schade. Die is er tot hun verbazing bijna niet. "Je zou verwachten dat die tunnel haast ontzet zou zijn", zegt de vrouw.

Haar partner: "Die explosie, dat is toch niet normaal? Het is echt een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Op een van die filmpjes zie je dat een jongen heel dichtbij die tunnel staat. Voor hetzelfde geld was die vuurzee in zijn gezicht beland. Die heeft heel veel geluk gehad."

Volgens de Veldhovenaren was het rond de jaarwisseling lange tijd onrustig bij de tunnel. "Jongeren staken vuurwerk af. Er waren heel veel knallen te horen. Dat galmt natuurlijk lekker in die tunnel", zegt de man, die anoniem wilt blijven.

Aan beide zijden van de tunnel zijn hekken met verbodsborden neergezet. Onduidelijk is of dit is gedaan vanwege de vuurwerkbom en daaropvolgende vuurbal. Verschillende fietsers en wandelaars trekken zich in elk geval niets van de waarschuwingsborden aan.

Nietsvermoedende fietsers

Of de politie onderzoek doet naar wat er is gebeurd, heeft een woordvoerder nog niet kunnen zeggen. Wel benadrukt hij dat het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk zeer gevaarlijk is.

"De explosieve kracht is enorm, zoals je op het filmpje heel duidelijk ziet. Ook tot zichtbare schrik en ontsteltenis van de afstekers zelf. Stel je eens voor dat net op dat moment nietsvermoedende fietsers of wandelaars de fietstunnel vanaf de andere kant in waren gereden of gelopen!", schrijft de politie.