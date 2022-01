Dai Dai Ntab niet naar Olympische Spelen: 'Ik vind het verschrikkelijk'

Dai Dai Ntab doet definitief niet meer aan de Olympische Spelen. De Tilburger had zich eerder deze week niet rechtstreeks geplaatst voor de 500 meter en bij het samenstellen van de ploeg voor de Winterspelen is er evenmin een plaats voor hem ingeruimd.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heeft dit bekend gemaakt.

Ireen Wüst is uiteraard wel van de partij. De Goirlese doet voor de vijfde keer mee. Wüst komt in actie op haar favoriete nummer en dat is de 1500 meter en verder de 1000 meter en de ploegenachtervolging.

Pech blijft Ntab achtervolgen

Ntab werd tweede op de 500 meter, een plaats die ook laag in de selectievolgorde stond en volgens de KNSB dus weinig kans maakt op goud in Beijing, de hoofdstad van China, waar de Winterspelen worden gehouden. De sprinter van Jumbo-Visma, die zich ook niet wist te kwalificeren voor de Spelen van 2018, had tijdens het kwalificatietoernooi pech met twee rommelige races, waarbij tegenstander Hein Otterspeer ten val kwam en Kai Verbij zijn start verprutste.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB: "Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk voor DaiDai en Tijmen Snel, dat zij hun plaats kwijtraken. Dat is ook de reden waarom ik hen beiden zelf heb gebeld om dit besluit toe te lichten. De belangrijkste doelstelling die we als KNSB hebben afgesproken is dat we de kansen op (gouden) medailles zo groot mogelijk willen maken."

LEES OOK: Drama voor Dai Dai Ntab, geen Olympische Spelen na dubbele valse start