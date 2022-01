Opnieuw vuurwerkbom bij kindcentrum in Breda tijdens de jaarwisseling

In het laatste uur van 2021 heeft zwaar vuurwerk voor veel schade gezorgd bij kindcentrum Joki-C in Breda. "Met een vuurwerkbom hebben ze de zijdeur eruit geblazen", vertelt manager Sylvierra Vermeule. En dat is niet de eerste keer. Een jaar eerder werd de hele pui van het gebouw vernield.

Het centrum voor kwetsbare kinderen zit net anderhalf jaar met in de Kangoeroestraat in de buurt Brabantpark. Tijdens twee jaarwisselingen is er al drie keer grote schade door vuurwerk ontstaan.

Even was ze bang dat de schade net zo groot was als een jaar eerder. Toen werd met een vuurwerkbom de hele pui van het net geopende kindcentrum vernield. "Dat was een paar dagen voor de jaarwisseling. Een deel van het gebouw was toen onveilig omdat de muren ontzet waren door de klap." En op 2 januari van vorig jaar werd nog eens schade veroorzaakt door vuurwerk. "Toen bij een raam waar onze kantoren zitten."

Om elf uur op oudjaarsavond kreeg Sylvierra Vermeule een telefoontje: door vuurwerk was de deur van het gebouw beschadigd en de politie en brandweer waren onderweg. "Ik ben er meteen vanuit Oosterhout naar Breda gereden. Met mijn zoon, want het is daar ’s avonds niet veilig. Het is geen fijne buurt."

De schade viel deze keer mee: een deur was eruit geblazen en het gebouw stond vol rook. Maar de schrik is er niet minder om. "Nu is het rustig en kunnen we door. Maar richting de jaarwisseling leven we in angst, wat gaat er gebeuren?" Een ongeluk was het niet vertelt Vermeule: "Het was op exact dezelfde plek als vorig jaar."

Ze beschrijft hoe de hulpdiensten hun werk deden terwijl er op een paar meter afstand wordt afgestoken. ‘’Terwijl de politie en brandweer bezig is, gaan de knallen gewoon door. Ik vermoed dat de daders gewoon stonden toe te kijken. Ze weten niet wat ze aanrichten. Kwetsbare kinderen krijgen hier dag in, dag uit behandelingen. Dat komt in gevaar zo." Omdat het in een weekend was, is alle schade nu hersteld en komen de behandelingen niet in gevaar, weet Vermeule.