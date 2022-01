Steekpartij in City Hotel Oss: verdachte is dakloze man van 31

Agenten voeren de verdachte af (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

De man die zondagavond werd opgepakt voor een steekpartij in een kamer van het City Hotel in Oss, is dakloos en 31 jaar oud. Hij wordt ervan verdacht dat hij een man van 24 uit Oss meerdere keren in z'n gezicht heeft gestoken.