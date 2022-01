Jongen halve dag bewusteloos na mishandeling, politie tast nog in duister

De plek waar het slachtoffer lag is (foto: Ferenc Triki).

De politie tast nog in het duister rond de zware mishandeling van een tiener in Helmond. De 17-jarige jongen werd op nieuwjaarsdag rond kwart voor zes bewusteloos gevonden in een groenstrook bij de Barrierlaan. Mogelijk werd hij met een fles geslagen, laat de politie weten. Hij was een halve dag bewusteloos. Maar door wie en waarom is twee dagen later nog steeds de vraag.

Het slachtoffer was tijdens de oudjaarsnacht te voet onderweg naar huis. In de groenstrook tussen de Barrierlaan en de Johanna van Vlaanderenstraat zou hij van achteren zijn aangevallen. Van achteren, dus is het onduidelijk hoeveel daders er waren. De jongen kwam uit de richting van de Herberga van Bronckhorstlaan. Zaterdagmiddag kwam hij weer bij bewustzijn. Inmiddels is hij thuis. Hij is gewond aan zijn gezicht maar maakt het 'naar omstandigheden goed', schrijft de politie. Helemaal zeker is het niet, maar de politie gaat ervan uit dat de mishandeling plaatsvond tussen halfvijf en zes. De politie zoekt getuigen en wil graag eventuele camerabeelden hebben. Heel specifiek wordt gezocht naar iemand op een scooter die rond het tijdstip van de mishandeling in de omgeving reed. Mogelijk heeft die iets gezien. Eerder meldde de politie dat de jongen anderhalve dag bewusteloos was, maar dit werd later gecorrigeerd.