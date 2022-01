Foto van zwarte piet uit 1930 wordt Bossche Facebookpagina fataal

De populaire Facebookpagina 'Het oude 's-Hertogenbosch' over de geschiedenis van de stad is al bijna een maand offline. Dat komt door een foto uit 1930 van het sinterklaasfeest waarop ook een zwarte piet te zien was. Jos Willems die de pagina beheert, baalt behoorlijk: "Tien jaar werk naar de knoppen."

Meta, het moederbedrijf van Facebook, haalde de door meer dan 14.500 mensen gevolgde pagina op 7 december offline. Op de foto was een gezin te zien dat Sinterklaas vierde in een huiskamer.

Jos Willems: "We hebben uitvoerig besproken of we de ze foto wel moesten plaatsen, maar het is toch onze geschiedenis. In musea hangen tenslotte ook schilderijen over het slavernijverleden waar nu minachtend naar gekeken wordt. Het is onderdeel van ons cultureel erfgoed. We hadden geen enkel racistisch motief."

De inbox van de pagina stroomde vol met meldingen van 'onjuist taalgebruik'. Even later werd de pagina door Facebook geblokkeerd. De beheerder kreeg de kans een formulier in te vullen voor een verklaring, maar bereikte het tegenovergestelde. Een paar dagen later bestond de pagina niet meer. "Sinds die tijd probeer ik contact te krijgen met Facebook. Er is geen doorkomen aan", zegt Willems.