Lessen beginnen maandag weer: 'Zonder kinderen is een school geen school'

Lege klassen in Landhorst. (Archieffoto)

De basisscholen en het voortgezet onderwijs gaan volgens schema weer open op maandag 10 januari. Hogescholen en universiteiten blijven voorlopig nog dicht. "Het is wat het is", verzucht een woordvoerder van een scholenkoepel over het coronabeleid van het demissionaire kabinet. De reacties uit de onderwijswereld variëren van 'blij tot zorgelijk of moedeloos'.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De klassen gingen in december een week eerder dicht voor de kerstvakantie. De vervroegde sluiting was uit voorzorg om een dreigende uitbraak van de omikronvariant van het coronavirus te temperen. Scholen hadden zich er al op voorbereid dat het allemaal langer zou duren. De lessen zouden hoe dan ook doorgaan. Met online onderwijs op afstand of volle klassen. Dat leerlingen nu toch naar school kunnen, wordt gezien als een grote meevaller. "Heerlijk dat we weer een school kunnen zijn", reageert Jean Wiertz van het Sint-Janslyceum in Den Bosch. "Ons gebouw is nu leeg en zonder leerlingen is een school geen school."

"Zonder leerlingen is een school geen school."

"We zijn ontzettend blij dat we weer fysiek onderwijs mogen geven. Dat is de beste manier van lesgeven en ook erg belangrijk voor het sociaal welbevinden van de leerlingen", zegt Marit Goosen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De woordvoerder van de Raad van Bestuur voegt eraan toe dat de scholen van OMO op maandag 10 januari sowieso open zouden gaan. "Met online-onderwijs op afstand of met reguliere klassen. We zijn in staat om snel te schakelen."

"Kinderen horen gewoon naar school te gaan."

"Kinderen horen gewoon naar school te gaan", zegt Tom van Esch. directeur van basisschool De Beemden in Boxtel. "Ik heb zelf jonge kinderen en zit momenteel vooral in de vakantiemodus, Natuurlijk spookt het door je hoofd hoe nu verder met het onderwijs. Dat is best spannend. We hebben de beslissing van het kabinet via een appje gedeeld met de leraren. Hun reacties zijn positief. Volgende week weer lekker aan het werk." De Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs. De AOb noemt het 'goed voor alle leerlingen' dat ze weer naar school kunnen, maar blijft zich erover verbazen dat het bijvoorbeeld nog steeds niet overal is gelukt om schoolgebouwen goed te ventileren.

"De mentale schade van een lockdown is enorm is studenten."