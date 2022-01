Coronanieuws: 234 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

05.00

Ruim duizend Nederlanders hebben positief op corona getest na een reis naar een wintersportland rond kerst en oud en nieuw. Het aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigde, zo staat in het Algemeen Dagblad.

Waar het aantal Nederlanders dat in Oostenrijk was geweest en positief testte in de week na 21 december nog bleef steken op 144, is dat in de week tot 3 januari opgelopen tot bijna duizend mensen. Ook na terugkeer uit Zwitserland en Italië is het aantal coronabesmettingen bijna verdubbeld. Dat blijkt volgens de krant uit nieuwe cijfers die het heeft opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Frank Oostdam, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), erkent dat het om een forse stijging gaat bij wintersportwalhalla Oostenrijk. Het reizigersboegbeeld raadt aan om overal de basisregels in acht te nemen en bijvoorbeeld ook hotels en reisorganisaties aan te spreken bij gebrekkige ventilatie.